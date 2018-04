Facebook

Beckham e Bella Hadid, coppia di bellissimi per il Psg Psg eliminato, Real avanti, Ronaldo nella storia. Il Parco dei Principi martedì ha visto scrivere un'altra storica pagina di Champions League davanti ad un parterre davvero regale in tribuna. Sugli spalti c'erano Alex Ferguson, Ronaldo, Kakà, Gary Neville, Lothar Mattäus, Didier Deschamps. Tra tutti, come sempre, ha spiccato la presenza di David Beckham, elegantissimo e glamour come sempre. Ma la sua presenza ha fatto discutere soprattutto per chi aveva a fianco: la straordinaria super modella Bella Hadid, statunitense (di madre olandese e papà palestinese), 22 anni. >