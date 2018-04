Facebook

Bayern-Lipsia, scende in campo... il cellulare! Il Bayern Monaco ha battuto ai calci di rigore in trasferta il Lipsia nei sedicesimi di Coppa di Germania, ma la gara verrà ricordata per un altro motivo. A fine primo tempo, infatti, il direttore sportivo del Lipsia, Ralf Rangnick, ha lasciato il proprio posto in tribuna per scendere in campo. Il motivo? Il direttore di gara ha prima fischiato un rigore per il Lipsia, ma poi, dopo un consulto con il guardalinee, è tornato sulla sua decisione fischiando, correttamente, una punizione dal limite. Al fischio finale del primo tempo Rangnick ha cercato di mostrare con il proprio telefonino all'arbitro, con dei video, che la sua decisione era stata sbagliata. I giocatori del Bayern si sono innervositi per questo atteggiamento e in particolare Hummels. La situazione si è poi calmata, ma sabato le due squadre si ritroveranno ancora contro, questa volta in Bundesliga.

