Barcellona, la terza maglia omaggia la città Era trapelata per errore nella notte sull'account Twitter del Barcellona, ma la presentazione ufficiale è arrivata solo qualche ora dopo. La terza maglia della squadra di Ernesto Valverde ha come colore predominante il rosa salmone con dettagli al petto in toni più scuri. Lì è rappresentato l'Eixample, popoloso quartiere della città catalana, con una foto dall'alto delle manzanas, i blocchi di edifici di forma quadrata che lo caratterizzano. >