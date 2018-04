Facebook

Barcellona, Coutinho incontra i nuovi compagni: le foto Coutinho ha incontrato oggi i suoi nuovi compagni del Barcellona per la prima volta dopo il completamento del suo maxi trasferimento dal Liverpool per 160 milioni di euro. "Benvenuto al mio amico Coutinho, quanto e' bello condividere la squadra con te di nuovo", ha scritto Luis Suarez in inglese su Twitter accanto a una foto dei due insieme al centro di allenamento del Barcellona. I due sono stati fotografati sorridenti con i pollici in alto. "Otterremo tutti insieme tanti successi in questa nuova fase", ha aggiunto l'uruguaiano. Coutinho, che ha firmato un contratto fino al 2023 con il Barcellona, non ha preso parte all'allenamento con il resto della squadra di Valverde a causa di un infortunio alla coscia. Il brasiliano potrebbe fare il suo debutto contro l'Alaves al Camp Nou domenica 28 gennaio. >