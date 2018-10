Barcellona, allarme Messi: ko a pochi giorni dall'Inter

Allarme rosso in casa Barcellona. Leo Messi, capitano e attaccante dei blaugrana, durante il match contro il Siviglia è stato costretto ad abbandonare dopo 26 minuti di gioco. L'argentino, autore dell'assist per l'1-0 di Coutinho e della rete del raddoppio, è uscito per un problema al gomito che appare molto serio: dopo uno scontro con Vazquez, l'argentino è caduto appoggiando il breaccio con una torsione innaturale. Rimasto a terra per alcuni minuti, con una smorfia di dolore, Messi è stato soccorso e inizialmente ha ripreso la partita con un vistoso bendaggio, ma poco dopo, visibilmente sofferente, ha alzato bandiera bianca lasciando il posto a Dembelé. L'entità dell'infortunio è ancora da valutare, ma è una pessima notizia per Valverde, che in una settimana è atteso dalla sfida di mercoledì in Champions League contro l'Inter e dal 'Clasico' con il Real in campionato di domenica prossima.

