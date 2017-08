Facebook

Balo e Sneijder, il Napoli nel mirino Il Nizza giocherà domani in campionato con il Guingamp, ma l'attesa dei tifosi è tutta per il ritorno del playoff di Champions con il Napoli. E per cercare l'impresa, martedì, dopo la sconfitta 2-0 del San Paolo il tecnico Favre farà di tutto per recuperare Balotelli e Sneijder. La buona notizia è che i due oggi hanno preso parte all'allenamento. >