Atletico Madrid, la terza maglia è speciale Un omaggio alla città di Madrid e alla Fontana Nettuno, il posto dove si ritrovano i tifosi colchoneros per festeggiare i trofei vinti: è questa l’idea che ha ispirato la speciale terza maglia dell’Atletico Madrid per la stagione 2018/2019. In particolare il colore blu fa riferimento all’acqua che sgorga dalla fontana mentre i dettagli arancioni ricordano come il sole della città rimbalza sul tridente di Nettuno. Alla base del design c’è una mappa aerea di Madrid che viene distorta attraverso le strisce della maglia dell’Atletico. >