Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Arabia Saudita: le prime donne allo stadio Svolta storica in Arabia Saudita: per la prima volta nella storia, le donne sono state ammesse negli stadi di calcio. La decisione di abolire il divieto di guardare le partite dal vivo era stata annunciata lo scorso ottobre e a Gedda, per una partita del massimo campionato saudita, si sono viste le prime tifose in settori a loro riservati, dotati di bagni femminili e zone di preghiera. L'Al Ahli si è imposto 5-0 su Al Batin. >