Aguero, schianto in taxi Notte di paura per Sergio Aguero. L'attaccante del Manchester City è rimasto vittima di un brutto incidente stradale ad Amsterdam: si trovava a bordo di un taxi che è andato a sbattere contro un palo. Il Kun, salvato dalle cinture di sicurezza, è stato subito trasportato in ospedale: rottura di alcune costole e uno stop di circa due mesi. Una tegola per Guardiola: l'argentino salterà anche il doppio confronto col Napoli in Champions. >