Aggressione a un tassista: l'ex Juventus Bendtner condannato a 50 giorni di prigione L'ex attaccante della Juventus Nicklas Bendtner è stato condannato a 50 giorni di prigione per aver aggredito fisicamente un tassista a Copenaghen. Il 30enne attaccante del Rosenborg ha ammesso l'episodio dello scorso 9 settembre, ma ha confermato di aver picchiato l'uomo per legittima difesa dopo una lita per la tariffa richiesta. Il tassista, che dopo l'alterco si è ritrovato con una mascella rotta, è stato prosciolto dall'accusa di violenza. >