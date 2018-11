Facebook

"The boss": l'omaggio dei giocatori del Leicester a Vichai Srivaddhanaprabha Sabato alle 16 il Leicester proverà a tornare alla normalità. Impossibile, ovviamente, ma gli impegni del campo chiamano. A Cardiff la squadra di Puel scenderà in campo con il pesante fardello nel cuore dopo la morte nel terribile schianto con l'elicottero del patron e presidente Vichai Srivaddhanaprabha, assieme ad altre quattro persone. I tributi e gli omaggi, in questi giorni, non sono mancati. Nella giornata di venerdì - dopo che giovedì anche Claudio Ranieri era volato a Leicester per rendere omaggio al suo ex presidente - tutta la squadra delle Foxes è tornata nel piazzale del King Power Stadium. Vardy e compagni hanno depositato una serie di cuscinetti di fiori blu e bianchi a comporre la scritta "THE BOSS". >