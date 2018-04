Facebook

Sandro Mazzola compie 75 anni: le foto più belle E' un giorno speciale per Sandro Mazzola, storica bandiera dell'Inter che oggi compie 75 anni: "Vorrei che la gente dicesse che ero bravo quasi come mio padre (Valentino Mazzola, ndr) - dice a Premium Sport -. Un ricordo della Coppa Campioni vinta contro il Real Madrid? Ricordo che a fine gara stavo andando da Di Stefano per scambiare la maglietta. Mi venne incontro Puskas che mi disse che aveva giocato contro mio padre e che ero degno di lui e mi diede la sua maglia. Quel gesto fu fantastico". Con i nerazzurri, in 17 stagioni, Mazzola collezionò 565 presenze e 158 gol. Questo il suo plamarès: 4 Scudetti, 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali. >