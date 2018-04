Facebook

Russia 2018, le maglie delle Nazionali per i Mondiali Mancherà l'azzurro dell'Italia. Una ferita ancora aperta, che (forse) si rimarginerà solo dopo il 15 luglio, giorno della finale allo Stadio Lužniki di Mosca. In Russia, però, sarà comunque una festa, anche di colori. Quelli delle maglie. Adidas ha svelato le prime e le seconde divise di Belgio, Germania (la seconda è verde, come a Italia 90), Argentina (seconda maglia nera), Colombia, Spagna, Giappone, Messico, Svezia e Russia. Nike ha svelato quella del Portogallo e del Brasile. >