Ronaldinho si ritira Ronaldinho dice basta. L'ex fuoriclasse di Barcellona e Milan ha deciso di lasciare il calcio. "Ronaldinho lascia il calcio, è finita", ha spiegato il fratello Roberto de Assis a O Globo. "Organizzeremo qualcosa di grande e di bello, dopo i Mondiali, probabilmente ad agosto. Faremo vari eventi in Brasile, Europa ed Asia - ha aggiunto -. Ovviamente stiamo pensando anche ad una partita con la Nazionale brasiliana. Per ora non ho i dettagli, stiamo stilando un programma". >