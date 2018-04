Facebook

Pelè: "Ecco i miei nuovi scarpini" "Dio mi ha dato dei nuovi scarpini da calcio, perché non dovrei metterli in bella mostra?". È la battuta con cui la leggenda del calcio Pelè, oggi 77enne, ha voluto sdrammatizzare il suo ingresso sul palco col deambulatore - frutto di una sua recente operazione all’anca - in occasione della presentazione del campionato carioca.

