Nike: Hypervenom 3 Game of Gold Nike mostra la nuova Hypervenom 3 Game of Gold, la scarpa per i giocatori decisivi. Sarà la scarpa che indosseranno Mauro Icardi, Gonzalo Higuain, Harry Kane, Marcus Rashford, Edinson Cavani, Robert Lewandowksi e Pierre-Emerick Aubameyang a partire dal 14 aprile.