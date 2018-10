Facebook

Next Generation: i migliori 2001 Sono tutti del 2001, non ancora maggiorenni ma con gli occhi dei talent scout di mezzo mondo già puntati addosso. Qualcuno ha già strappato un ricco contratto, tra cui il nostro Pellegri col Monaco, altri stanno crescendo nelle più importanti selezioni giovanili del mondo. Stiamo parlando dei talenti del futuro del calcio, la famosa Next Generation che il The Guardian - come ogni anno - ha immortalato in una selezione di 60 tra i più chiacchierati. Una lista in cui il nostro calcio, inteso come giocatori ma anche come squadra, latita limitandosi a quattro presenze. Di Pietro Pellegri abbiamo detto, poi c'è Salcedo Mora dell'Inter in prestito dal Genoa e Nicolò Fagioli della Juventus. Infine il gambiano Musa Juwara, ala del Chievo. >