Mondiali 1930, il primo trionfo è dell'Uruguay Quella in Uruguay nel 1930 è stata la prima edizione del Campionato del Mondo, a cui presero parte 13 Nazionali: Argentina, Belgio, Bolivia, Brasile, Cile, Stati Uniti, Francia, Messico, Paraguay, Perù, Romania, Uruguay e Jugoslavia. Tutte le partite furono giocate a Montevideo e nessuna terminò in parità, fino alla finale giocata dai padroni di casa contro l'Argentina: il 4-2 per l'Uruguay consentì a Jules Rimet di presentare la Coppa, che poi avrebbe preso il suo nome, e consegnarla al presidente della Federazione uruguaiana Raul Jude. >