Marzabotto, saluto fascista in campo Bufera per l'esultanza "fascista" di un giocatore del "Futa 65", che dopo aver segnato nel match contro il Marzabotto, valevole per il campionato di seconda categoria dilettanti, si è diretto verso il pubblico sugli spalti togliendosi anche la maglietta sportiva e sfoggiandone una nera con l'Aquila della Repubblica di Salò. >