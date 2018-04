Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Maradona torna in campo Partita storica a Basilea in occasione della Baselwolrd. Hublot, nota marca di orologi, ha organizzato in Svizzera una sfida a calcetto con le leggende del calcio: da Maradona a David Trezeguet, passando per Roberto Carlos, Marcel Desailly, Christian Karembeu, Marco Materazzi, Robbie Keane, Hernan Crespo, Vítor Baía e Patrik Kluivert. In panchina non poteva mancare Mourinho, mentre Usain Bolt ha fatto la star della serata. >