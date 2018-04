Facebook

Ma come ti vesti? I look stravaganti dei calciatori L'ultimo in ordine di tempo è Radja Nainggolan, immortalato dal compagno di squadra Alisson con un look decisamente stravagante al termine dell'allenamento. Ma sono tanti i calciatori apparsi con un abbigliamento eccentrico: dalla coppola di Buffon indossata davanti ai giornalisti, alla giacca non proprio sobria di Pogba alla cerimonia per il pallone d'Oro, dal maglione con Paperino di Insigne alla pelliccia di Cassano quando sbarcò a Madrid. Senza dimenticare "l'accappatoio" di D'Ambrosio e il look da Indiana Jones di Marchisio. Menzione speciale per la gonna di Bernardeschi: "Serve personalità per portarla" disse in proposito lo juventino. >