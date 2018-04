Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Lippi, festa a Dubai con Pelè e le leggende Marcello Lippi ha festeggiato i suoi 70, compiuti lo scorso 12 aprile, a Dubai con Pelè e le vecchie glorie. In occasione dell'evento Hublot presenti tantissimi ex campioni del calcio mondiale come Robbie Keane e Michel Salgado, Christian Karambeu, Marcel Desailly, Dida e Serginho. Marco Amelia, Gianluca Zambrotta e Marco Materazzi gli unici italiani presenti che vinsero il Mondiale nel 2006 proprio con Lippi. >