Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Le figurine Panini per i Mondiali 2018: ecco "FIFA World Cup Russia Adrenalyn XL" Esce la nuova raccolta ufficiale di card Panini dedicata ai mondiali di calcio "2018 FIFA World Cup Russia Adrenalyn XL". Un'edizione ancora piu' ricca, articolata in 468 card dedicate ai grandi campioni delle 32 Nazionali che prenderanno parte alla fase finale del torneo. La nuova raccolta e' anche un gioco che si ispira alle partite di calcio e che consente di cimentarsi con la propria formazione preferita. Le partite possono essere disputate sul campo di gioco, contenuto nello Starter Pack, abbinato alla Guida Ufficiale, ma c'e' anche la possibilita' di "replicarle" online sul sito o tramite la app. Tanti i campioni presenti, tra cui spiccano anche Paulo Dybala e Mauro Icardi, al momento non ancora certi di un posto a Russia 2018. >