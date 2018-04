Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Laureus World Sports: Bebe Vio premia Totti, Federer fa sei A Montecarlo sono stati assegnati i Laureus Awards, tra i premiati anche Francesco Totti che ha ricevuto il Laureus Academy Exceptional Achievement Award per i 25 anni fedelmente trascorsi in un'unica squadra. Con lui un'altra leggenda come Ryan Giggs. Protagonista tra gli altri anche Roger Federer che con i due premi conquistati quest'anno è arrivato a quota 6 Laureus Awards. >