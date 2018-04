Facebook

La capsule collection adidas x David Beckham adidas Football ha presentato oggi una nuova linea di scarpe ideata insieme a David Beckham, uno dei suoi volti più iconici. La collezione celebra gli oltre vent’anni di collaborazione tra Beckham e adidas e comprende una versione rinnovata del modello Predator Accelerator, la “scarpa di una generazione”. David Beckham ha dichiarato: “Quando guardo indietro e ripenso ai momenti migliori della mia carriera, il filo rosso che li lega è il modello adidas Predator. Queste scarpe mi hanno sempre aiutato a dare il massimo nelle occasioni più importanti. Ecco perché ho accettato senza esitazioni quando adidas mi ha proposto di creare una versione rinnovata dei modelli Stadium, Cage e Street”. Beckham ha ricoperto un ruolo fondamentale nella creazione della collezione, partecipando ai concept meeting a Londra e recandosi nella sede centrale di adidas in Germania per seguire la progettazione. Durante la fase di ideazione, Beckham ha indicato le Accelerator come le sue scarpe preferite e ha identificato il rosso, il bianco e il nero come i colori più importanti della sua carriera. Il risultato è una collezione che celebra questi tre colori: una versione Stadium triple-white, una Street triple-black e una Cage triple-red. Sam Handy, Vice President Product Design, ha commentato: “Le proposte della nostra capsule collection in edizione limitata rendono omaggio alla ricca storia di adidas, introducendo al tempo stesso alcune tecnologie moderne in grado di soddisfare i requisiti necessari per prestazioni eccellenti. Nel mondo dello sport esistono poche altre collaborazioni durature quanto quella tra Beckham e adidas, per questo eravamo davvero entusiasti all’idea di lavorare con David alla sua linea di scarpe. I prodotti della nuova collezione diventeranno articoli di culto per moltissimi fan e collezionisti”. Il pluripremiato centrocampista ha indossato le Predator Accelerator per gran parte della carriera, dando vita a momenti che sono passati alla storia sia per la squadra che per il suo paese. Beckham ha scelto alcuni di questi momenti e li ha fatti cucire sul collo di tutte le scarpe della collezione. I tre numeri della maglia, simbolo della carriera di Beckham, sono impressi sul tallone di ogni scarpa: il 23 sul modello Stadium triple-white, il 32 sulle Street triple-black e il famosissimo numero 7 sulle Cage triple-red. La scritta unisce i caratteri originali delle Predator al nome e al numero di Beckham, conferendo un tocco moderno a questo modello intramontabile. >