L'ultimo saluto a Mondonico In centinaia a Rivolta d'Adda per l'ultimo saluto a Emiliano Mondonico: davanti alla chiesa di Santa Maria e San Sigismondo si sono riuniti amici e appassionati per i funerali dell'allenatore morto a 71 anni. Applausi, cori, fumogeni, bandiere e sciarpe di tutte le squadre che il "Mondo" ha allenato oltre a sedie alzate verso l'alto come fece lui contro l'Ajax. Presenti, tra gli altri, il presidente del Torino Cairo e l'allenatore del Venezia Pippo Inzaghi. >