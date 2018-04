Facebook

L'Inter vince il Viareggio: Fiorentina sconfitta 2-1 dopo i supplementari L'Inter vince il Torneo di Viareggio. La formazione di Stefano Vecchi batte in finale la Fiorentina 2-1 dopo i tempi supplementari aggiudicandosi la 70a edizione del torneo giovanile. Viola in vantaggio con Sottil a inizio secondo tempo e ripresi al 79' da Belkheir. Al 6' del primo tempo supplementare è Vergani, anche lui subentrato dalla panchina, a siglare il definitivo sorpasso. Per l'Inter è l'ottavo trionfo in questa competizione. >