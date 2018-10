Facebook

Juventus, contro lo Young Boys si rivede Khedira Allenamento della vigilia di Champions League contro lo Young Boys, Sami Khedira (infortunatosi a Valencia) rientra in gruppo ed è convocato. Alla Continassa si è allenato anche Leonardo Spinazzola ma è presto per vederlo in campo con la Juventus. Assenti De Sciglio e Douglas Costa, a questo punto non recuperabili nonostante le speranze di Allegri. >