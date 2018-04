Facebook

Juve, la nuova maglia su Fifa 18 adidas Football e Electronic Arts hanno annunciato oggi l’ultima proposta nata dalla loro partnership. Gli stilisti di adidas Football hanno creato una serie esclusiva di quarte divise dedicate ad alcune delle principali squadre al mondo, disponibili soltanto nella modalità FIFA Ultimate Team (FUT) all’interno di EA SPORTS™ FIFA 18 per PlayStation 4, Xbox One e PC.



La collezione include divise dedicate a Manchester United, FC Bayern Monaco, Juventus e Real Madrid. Per il progetto adidas Football X EA Fourth Kit, gli stilisti di adidas Football hanno lavorato per la prima volta a kit puramente digitali. Il risultato è una selezione di modelli dalle grafiche audaci, che non hanno nulla a che vedere con quanto visto finora sui campi da gioco, reali o virtuali che siano.



La quarta divisa del Manchester United trae ispirazione dall’Old Trafford. L’accattivante tonalità nera si arricchisce di una grafica rossa che rievoca i sedili del celeberrimo stadio, per infondere ai giocatori lo spirito del cosiddetto “Theatre of Dreams” sia in casa sia fuori.





Anche la quarta divisa dell’FC Bayern si ispira allo stadio di casa, l’Allianz Arena. La maglia nera sfoggia tre strisce rosse sul petto, che simboleggiano la sfrontatezza e lo stile tipici della squadra e del suo stadio.



La nuova quarta divisa della Juventus si contraddistingue per il design sfrontato costruito attorno al logo del club. Svelato a gennaio di quest’anno, il nuovo stemma incarna appieno il motto della squadra: “Black and White and More”. In questo caso viene declinato in bianco e spicca in bella mostra sul petto.



La quarta divisa del Real Madrid nasce da un’inversione del classico look bianco del club: la maglia nera sfoggia lungo il fianco le tre strisce adidas in versione bianca e sottile, dando vita a una divisa sofisticata e temibile che riflette la posizione privilegiata del club nell’Olimpo del calcio europeo.



Florian Alt, Senior Director Brand Communications di adidas, ha commentato: “La collaborazione è uno dei pilastri creativi per il marchio adidas e la partnership con EA ne offre un’ottima testimonianza. Entrambi i brand puntano molto sull’innovazione, per offrire ai tifosi esperienze inedite e sempre più esaltanti. Un esempio particolarmente significativo è il contratto professionale che abbiamo offerto l’anno scorso a un giocatore di FIFA 17. Le nuove divise rappresentano un arricchimento davvero entusiasmante per questa partnership e non vediamo l’ora di proseguire in questa direzione per il futuro”.

