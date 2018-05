Facebook

Juve, esordisce la nuova maglia La Juve ha scelto Pjanic, Dybala, Cuadrado e Sturaro come modelli per presentare la maglia home per la nuova stagione 2018-2019. Un design semplice per risaltare i colori bianconeri: nella parte anteriore due bande nere più una bianca al centro, mentre nel retro il bianco domina ad esclusione di una banda nera centrale incompleta. Due novità sono il colletto proposto in esclusiva da Adidas e il nuovo e moderno logo di Juventus. I tifosi potranno ammirarla per la prima volta sabato in occasione della sfida contro il Verona. (Foto tratte da Juventus.com) >