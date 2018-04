Facebook

Il pagellone del calcio italiano 2017 Per molti il 2017 è stato il punto più basso del calcio italiano, per altri invece è stato esaltante come non accadeva da anni. Punti di vista, certo è che quest'anno solare sarà ricordato per sempre dai calciofili italiani come quello del disastro della Nazionale targato Ventura-Tavecchio, ma anche come quello delle lacrime di addio di Totti. Momenti pessimi alternati ad immagini positive, con il calciomercato e le sue storie protagoniste nel bene e nel male. Tanto alla fine è il campo a parlare, promuovendo o bocciando i suoi attori. Ecco il pagellone del calcio italiano 2017! >