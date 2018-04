Facebook

I funerali di Azeglio Vicini, tanti ex Azzurri presenti Dai massimi vertici federali a tanti suoi ex giocatori: una folla numerosa ha preso parte al Duomo di Brescia ai funerali dell'ex ct della Nazionale Azeglio Vicini, morto due giorni fa all'età di 84 anni. Presenti in rappresentanza della Figc il direttore generale Michele Uva e gli ex presidenti Giancarlo Abete e Antonio Matarrese. Con loro i presidenti dell'Associazione allenatori Renzo Ulivieri (carica ricoperta in passato anche dallo stesso Vicini) e dell'Assocalciatori Damiano Tommasi. Tanti gli ex giocatori della Nazionale che hanno lavorato con Vicini: da Beppe Bergomi a Paolo Maldini, da Franco Baresi a Stefano Tacconi. Al termine del rito funebre, celebrato da monsignor Claudio Paganini, padre spirituale del Brescia Calcio, la salma di Vicini sara' portata a Cesenatico dove verra' tumulata nella tomba di famiglia. >