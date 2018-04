Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

I 50 più odiati nella storia del calcio: la classifica Il primo non poteva che essere Joseph Blatter, sorprende vedere invece presenti anche Michel Platini e Cristiano Ronaldo. Stiamo parlando della classifica dei 50 personaggi piu' 'odiati' nel mondo del calcio stilata dal magazine britannico 'Four Four Two'. L'ex presidente della Fifa, protagonista di uno degli scandali piu' grandi nella storia di questo sport, e' il piu' odiato e precede lo 'Special one' Jose' Mourinho. L' allenatore del Manchester United ed ex tecnico dell'Inter, personaggi dai toni sempre particolari, si piazza al secondo posto davanti all'ex portiere della Germania negli anni '80, Harald Schumacher, passato alla storia per il contrasto con il francese Patrick Battiston nella semifinale dei Mondiale 1982. Ai piedi del podio l'ex presidente della Uefa ed ex numero 10 della Juve e della nazionale francese, Michel Platini. >