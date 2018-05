Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Genoa, la Coppa d'Onore torna a casa: il Graal del calcio italiano Una storia lunga 120 anni. Il Genoa si prepara a festeggiare l'anniversario del primo scudetto italiano. Un successo datato 8 maggio 1898. Al Veledromo Umberto I di Torino il Grifone batte 2-1 il Toro dopo i tempi supplementari e conquista il primo campionato italiano. Tutto su un campo in terra battuta, in una sola giornata: dalla mattina alla sera, giocando semifinali e finale. Una vittoria che i rossoblù bissano per altre due volte, portandosi a casa nel 1900 la Coppa d’Onore. Donato dal Duca degli Abruzzi e conosciuto anche come "Challenge Cup", il trofeo rappresenta il primo ciclo vincente di un club di calcio nel nostro Paese. Un cimelio perso lungo rotte sconosciute e ora tornato a casa. Acquistata di recente dalla Fondazione Genoa a Miami, la "Coppa d'Onore" è rientrata a Genova dopo un lungo e fascinoso peregrinare. >