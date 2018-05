Facebook

Figo e Abidal in campo per #EqualGames Luis Figo, Éric Abidal e Ada Hegerberg sono scesi in campo assieme ad Abubacarr Konta, emigrato gambiano che ora vive in Sicilia e star di #EqualGames. In occasione del primo anniversario della campagna di successo, i giocatori più popolari si sono riuniti allo UEFA Europe Village di Lione, in occasione della finale di Europa League. Con il messaggio "il calcio è per tutti", l'iniziativa vuole dimostrare che questo sport è aperto a chiunque, indipendentemente da età, sesso, bravura, religione, orientamento sessuale, etnia o condizione sociale.

"Il calcio è la mia vita", ha detto Abubacarr. "Unisce le persone e ci rende un'unica famiglia. Siamo qui l'uno per l'altro". >