Ecco Telstar 18: il pallone di Russia 2018 adidas Football ha presentato oggi il pallone ufficiale destinato alla Coppa del mondo FIFA 2018, che si terrà in Russia. Telstar 18, che sarà utilizzato dai migliori calciatori del pianeta la prossima estate per la conquista del premio calcistico in assoluto più ambito, reinterpreta il Telstar, il primo pallone prodotto da adidas per il campionato mondiale di calcio disputato nel 1970 in Messico. Battezzato “star della televisione”, da cui il nome Telstar, il pallone originario è stato il primo a essere caratterizzato dai pannelli pentagonali neri, motivo che fu creato per risaltare sugli schermi della televisione in bianco e nero e che cambiò il design dei palloni da calcio per sempre. >