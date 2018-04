Facebook

Ecco le card della collezione Calciatori Adrenalyn XL E’ uscita in edicola “Calciatori Adrenalyn XL 2017-18”, la raccolta di card Panini dedicata ai grandi protagonisti della nuova stagione calcistica. La collezione è composta da 471 bellissime card – di cui 111 con lavorazioni speciali: metal, “rainbow”, stampa in oro – su tutte le squadre della Serie A TIM. Oltre ad essere un collezionabile, nella migliore tradizione Panini, questa raccolta è anche un appassionante gioco che consente di ricreare vere e proprie partite di calcio attraverso la costruzione di una formazione sempre più competitiva. Le partite possono essere disputate sul campo di gioco contenuto nello Starter Pack, abbinato alla Guida Ufficiale, ma c’è anche la possibilità di “replicarle” online sul sito www.paniniadrenalyn.com. Nella collezione vi sono un minimo di 18 card per ogni squadra della Serie A TIM, alle quali si aggiunge la card dedicata al Trofeo. Elevato il numero di card speciali: tra queste, novità assolute sono le “Super Draft”, che ritraggono giovani talenti in rampa di lancio nel panorama del calcio italiano, e le “Supereroi” su giocatori già affermati considerati veri e propri eroi dai propri sostenitori. Altra novità di questa collezione, è uno spazio online esclusivo dedicato a youtuber e blogger, che potranno realizzare video e partecipare ad un concorso. La nuova raccolta è stata presentata oggi alla stampa a Milano presso la sede della Lega Serie A, alla presenza di rappresentanti del mondo del calcio italiano. Come sempre molti i prodotti a disposizione del collezionista, a partire dal “Mega Starter Pack” che contiene il raccoglitore di 60 pagine numerate affiancato dalla Guida Ufficiale, 4 bustine, 2 card in edizione limitata, il campo da gioco e una pratica pocket checklist. Già disponibile inoltre la “Calciatori Adrenalyn XL Tin Box”, una confezione in metallo con un contenuto esclusivo di 40 card, che permette al collezionista di custodire le card non ancora archiviate. In arrivo nelle prossime settimane anche le bustine “Premium” che conterranno 10 card, tra cui una in edizione limitata, e le bustine “Premium Oro” con un contenuto, anche quest’anno, decisamente speciale ed esclusivo. Sempre più numerose le card “Limited Edition”, quest’anno 20 in tutto: queste card verranno distribuite con diversi prodotti a partire da “Bomber”, la nuova rivista Panini dedicata al mondo del calcio, in edicola dal 15 settembre. Per giocare online, sfidare migliaia di altri tifosi in tutta Italia, ma soprattutto vincere i fantastici premi legati ai concorsi “Calciatori Adrenalyn XL” è invece sufficiente registrarsi su www.paniniadrenalyn.com, sbloccare le card con il codice posizionato sul retro di ognuna di esse e lasciarsi immergere nell’universo Adrenalyn. Quest’anno il sito ufficiale www.paniniadrenalyn.com, oltre alla modalità di gioco SAGA, contiene una importante novità: uno spazio esclusivo dedicato agli youtuber che potranno, grazie alla gallery dedicata, ottenere ulteriore visibilità per i propri video realizzati a tema “Calciatori Adrenalyn XL” e condividere con tutti gli appassionati le proprie esperienze di apertura di bustine, collezionamento e gioco. Dedicato a youtuber, blogger, videomaker e influencer in generale sarà inoltre il concorso che permetterà a chiunque abbia realizzato materiale specifico sulla collezione “Calciatori Adrenalyn XL 2017-18” di scalare la particolare classifica basata sugli “hotness point” generati sia dalle proprie performance di gioco che da quelle dei propri follower. La collezione “Calciatori Adrenalyn XL 2017-18” è già in vendita in tutte le edicole. Una bustina contenente 6 card costa 1 euro, il “Mega Starter Pack” (con raccoglitore, campo da gioco, 4 bustine, guida ufficiale, regole del gioco, pocket checklist e 2 card Limited Edition) è disponibile a 8 euro mentre la “Tin Box” è in vendita a 11,99 euro. Nelle prossime settimane saranno disponibili nelle edicole anche le prestigiose bustine “Premium” e “Premium Oro”. A livello editoriale, la raccolta ha le rose aggiornate alla prima giornata di campionato. Le card riferite agli ultimi colpi di mercato verranno inserite nelle bustine in edicola a partire dal mese di ottobre. Sul sito ufficiale www.paniniadrenalyn.com, gli appassionati possono trovare suggerimenti, news, curiosità e tutte le informazioni necessarie per ottenere le card Limited Edition. >