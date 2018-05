Facebook

Diritti tv, la top 10 in Premier League Boom d'incassi per la Premier League 2017-2018. Nelle casse dei club del campionato inglese sono arrivati 2,76 miliardi grazie ai diritti tv. Comanda il Manchester United con 171 milioni, seguito dal City e dal Liverpool. Una ripartizione equilibrata che divide il 50% della somma totale in parti uguale e il restante 50% in base ai passaggi in diretta in tv della squadra (25%) e alla posizione in classifica alla fine del campionato (25%).

Differenza netta con le somme stimate per gli introiti italiani, dove la Juventus guadagna anche meno dell'ultima in classifica della Premier. >