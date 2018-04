Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

CR7 e i suoi fratelli: che gol in rovesciata La rovesciata (anche mezza) è senza dubbio uno dei gesti più spettacolare del calcio. Non bisogna avere particolare talento o essere fuoriclasse per compierla, conta solamente seguire l'istinto e avere fortuna. Accanto a Cristiano Ronaldo, quindi, troviamo fenomeni del calibro di Ibra, Ronaldinho, Rooney, Eto'o e Djorkaeff, ma anche onesti calciatori come Loria, Bressan, Lapadula, Pinilla e Matos (solo per citarne alcuni). >