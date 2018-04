Facebook

Collina dei Ciliegi: un derby tutto da... bere Un buon vino e una bella partita di calcio: cosa chiedere di più? Nella cornice di San Siro la "Collina dei Ciliegi" ha dato vita a una Sky lounge dove vivere un'esperienza fantastica. E non bisogna dimenticare il cibo con due Chef stellati e tifosi: il derby si gioca anche ai fornelli tra il rossonero Enrico Bartolini e il nerazzurro Davide Oldani. È tutto pronto per Milan-Inter!



L’azienda vinicola la Collina dei Ciliegi nasce dalla passione della famiglia Gianolli per la terra, l’agricoltura e il vino, con la sua massima espressione nel territorio veronese. Azienda che vanta numerosi premi internazionali e Massimo Gianolli, presidente e ad, ha creato il format legato alla Food & Wine Experience a San Siro. Un "ristorante" con vista: niente mare o montagna, ma il manto erboso di San Siro. Un percorso tra ottimi vini e, come detto, la degustagione di piatti stellati. La squadra vincente della Collina dei Ciliegi comprende Giovanni Bellino responsabile operativo della Sky lounge e Stefania Mantovani responsabile commerciale.

