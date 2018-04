Facebook

Clericus Cup, al via la 12ª edizione Prenderà il via sabato 24 febbraio la 12a edizione della Clericus Cup, il Mondiale di calcio della Chiesa. Al via 16 squadre divise in 4 gironi. Le prime due classificate di ciascun gruppo si qualificano per le fasi successive, ad eliminazione diretta. La finale è in programma sabato 26 maggio. Per la prima volta nel torneo ci sarà un arbitro sacerdote che fischierà il match inaugurale Gregoriana-Messico. >