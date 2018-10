Facebook

Cassano si ritira: tutte le squadre in cui ha giocato A 36 anni Antonio Cassano ha dato l'addio al calcio. Una carriera lunga 19 anni in cui ha vestito le maglie di Bari, Roma, Real Madrid, Sampdoria, Milan, Inter, Parma e le esperienze lampo senza mai scendere in campo con Verona ed Entella. Tra luci (poche) ed ombre anche l'esperienza in Nazionale: dal 2003 al 2014 39 presenze e 10 gol. >