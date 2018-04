Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Calcio in piazza Duomo con adidas Milano è la città dei creator, un luogo dove il talento e l’estro prendono vita per sprigionarsi e diffondersi nelle diverse espressioni dello sport. adidas dedica alla città un luogo unico in Europa.



Il nuovo brand center che nascerà in Corso Vittorio Emanuele II, nel cuore di Milano, rappresenterà “The Home of creators” e verrà inaugurato il prossimo 29 settembre durante un evento esclusivo che vedrà la presenza di David Beckham, il volto di adidas nel mondo che incarna il vero spirito del creator, e di tutti gli asset sportivi adidas.



“The Home of creators”, che si estenderà su due piani e una superficie di vendita di 1.300 metri quadrati, sarà caratterizzata da un layout innovativo che riprende il concetto di stadium dove una serie di elementi architettonici come le gradinate e il corridoio che conduce i giocatori sul campo di gioco saranno riprodotti nell’area dell’ingresso. Il primo store realizzato secondo questa idea è quello di New York e rappresenta il nuovo format degli store adidas a livello internazionale.



Il periodo che precede l’apertura dello store vedrà una serie di attività ed eventi a Milano dedicati al football, running e training che ruoteranno intorno al concetto di "Unlock the home of creators” e saranno l’occasione per tutte le persone di sfidare se stessi e i propri amici per dimostrare come il concetto di creatività può essere portato in qualsiasi azione, soprattutto nello sport, ogni giorno. Partecipando agli eventi sarà inoltre possibile aggiudicarsi la partecipazione all’esclusiva inaugurazione dello store.



Le attività dedicate alla città inizieranno a partire dal 12 settembre quando verrà installato davanti alle vetrine del nuovo store – civico 24/26 di Corso Vittorio Emanuele II - un video wall di 6x3 metri dove le persone potranno competere con l’avatar del proprio personaggio sportivo preferito scegliendo tra Patrick Cutrone, Andrew Howe e Simona Quadarella.







Dal 23 al 28 settembre, nella settimana che precede l’apertura dello store, ogni creator della città potrà testare il proprio valore e dimostrare di saper fare la differenza partecipando a una vera e propria adidas sport week registrandosi al sito www.homeofcreators-spotify.it:



23 settembre – Training stage

Un evento dedicato alle donne dove dimostrare le proprie abilità in un circuito multisport progettato all’interno di un’area realizzata ad hoc di Parco Sempione. Le classi che si succederanno all’interno dell’evento saranno guidate da trainer e asset sportivi che daranno un personale tocco creativo al percorso di allenamento. Location: Parco Sempione



24 settembre – Running stage

La prima hidden run all’interno di un parcheggio multipiano situato nel cuore di Milano. Aperta a tutti i livelli di preparazione - beginner, intermediate a advanced -, la run avrà un percorso e una dinamica originale in parte all’aperto e in parte al chiuso. Location: Via Agnello 13 (zona Duomo)



27 e 28 settembre - Football stage

Un evento di due giorni che darà alle persone la possibilità di calcare l’erba di un campo da calcio in una delle cornici più suggestive della città. Il rettangolo di gioco, posizionato in Piazza Duomo, vedrà susseguirsi diverse tipologie di sfide, sia individuali che di team. Location: Piazza del Duomo



Durante gli eventi e in occasione delle attivazioni negli store adidas - i negozi di Corso Buenos Aires e di Via Tocqueville - le persone che dimostreranno di avere un approccio creativo allo sport potranno essere selezionati da adidas per aprire le porte della nuova “Home of creators” insieme a David Beckham.



>