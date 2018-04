Facebook

Cabrini, 60 anni Mundial Sei Scudetti e una Coppa dei Campioni con la Juventus, ma soprattutto la vittoria con l'Italia di Enzo Bearzot al Mondiale di Spagna nel 1982. Antonio Cabrini è stato uno dei migliori terzini della storia del calcio italiano, giocatore importante del blocco bianconero su cui fondava la difesa di Bearzot nel "Mundial" concluso con la vittoria in finale sulla Germania Ovest al Santiago Bernabeu per 3-1. Gara in cui Cabrini sbagliò un calcio di rigore, episodio che però non condizionò in maniera decisiva la prestazione dell'Italia. 73 presenze in Nazionale con 9 reti, Cabrini è poi stato allenatore, fra le altre, dell'Italia femminile, incarico lasciato dopo cinque anni la scorsa estate in seguito all'eliminazione all'Europeo giocato in Olanda. Auguri per i suoi 60 anni.

