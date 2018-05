Facebook

Bari, striscioni di protesta dopo la penalizzazione Non si è fatta attendere la reazione dei tifosi del Bari dopo la penalizzazione di due punti, inflitta dal Tribunale Federale Nazionale a causa di irregolarità amministrative. Durante la notte, diversi striscioni con frasi pesanti e insulti sono stati sistemati in vari angoli della città: nel mirino la dirigenza del club pugliese e in particolare il presidente Giancaspro. >