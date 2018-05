Facebook

Amatrice, inaugurato il nuovo stadio La comunità di Amatrice riabbraccia lo stadio "Paride Tilesi". Il Ministro per lo Sport Luca Lotti e il Sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi hanno inaugurato il nuovo impianto comunale, utilizzato come campo base della Croce Rossa Italiana a seguito del disastroso terremoto del 2016. La ricostruzione dello stadio intende contribuire concretamente a restituire non solo una struttura sportivo, ma un luogo di aggregazione e solidarietà dal quale ripartire. >