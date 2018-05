Facebook

Allenatori e giocatori: quando il rapporto finisce in lite La tradizione vorrebbe che all'interno di uno spogliatoio nascano e muoiano le dispute e le incomprensioni. Ma non è così, e il caso Cassano-Stramaccioni che continua a distanza di anni e con le rispettive carriere in declino, ne è la dimostrazione.