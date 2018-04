Facebook

Adriano, Ronaldo & Co.: quando i calciatori cambiano Dopo tanti anni trascorsi ad allenarsi tutti i giorni, per i calciatori è dura restare in forma una volta chiusa la carriera. Sono tanti, infatti, gli ex campioni "trasformati" dal tempo e dall'inattività. Da Adriano a Ronaldo, passando per Maradona, Cantona, Lentini, Riganò, Brolin e molti altri...