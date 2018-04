Facebook

adidas: la nuova Predator 18+ adidas Football ha riproposto la scarpa da calcio più iconica nella storia di questo sport: adidas PREDATOR. Predator 18+ fa parte del pack Skystalker, insieme alle varianti X e NEMEZIZ. Si ispira ai leggendari modelli Predator, proponendone una rilettura contemporanea grazie alla moderna intersuola e alle innovazioni all’avanguardia.



Declinata nei toni del nero, del rosso e dell’oro, Predator 18+ integra l’avanzatissimo SOCKFIT COLLAR Primeknit, progettato per assecondare la forma del piede garantendo al tempo stesso un sostegno ottimale. Il materiale Primeknit include uno strato CONTROLSKIN per un grip eccellente in ogni situazione, mentre la TOMAIA ANATOMICA riproduce la forma del tallone per offrire una stabilità senza pari.



Il sistema PURECUT LACELESS assicura il massimo controllo della superficie, mentre la struttura FORGED KNIT in corrispondenza del mesopiede garantisce il giusto supporto nell’area mediale e laterale per i movimenti più complessi. La rinnovata CONTROLFRAME, con strati di poliammide ad alte prestazioni, è progettata per stabilizzare il movimento, mentre la nuova configurazione ibrida dei tacchetti migliora la rotazione e l’aderenza. L’intersuola BOOST™ lungo tutta la scarpa amplifica il ritorno di energia a ogni singola falcata.



Sam Handy, VP Design di adidas Football, ha dichiarato: “Quando abbiamo progettato Predator 18+ 360 Control, volevamo creare la scarpa da calcio più innovativa sul mercato, restando fedeli alla filosofia che ha fatto di Predator un prodotto così emblematico. Volevamo realizzare una scarpa da calcio per i giocatori che dominano in campo grazie a tiri potentissimi o passaggi filtranti. La nuova Predator offrirà ad atleti quali Paul Pogba e Dele Alli gli strumenti necessari per sfruttare al massimo la propria creatività, come il nuovo sistema CONTROLSKIN e l’inedita configurazione ibrida dei tacchetti, pensata per supportare il movimento dinamico indispensabile per gli sportivi professionisti”.



Predator 18+ è disponibile anche in versione Cage. Con la controparte da campo condivide la struttura SOCKFIT COLLAR, la tomaia PURECUT LACELESS e il sistema CONTROLSKIN, nonché l’intersuola BOOST™ lungo tutta la scarpa e i tacchetti ad alta aderenza.



Realizzando il passaggio dallo stadio alla strada, Predator è disponibile anche come sneaker casual. Si contraddistingue per la tomaia KNITTED e l’inconfondibile forma del collare già presente nella versione da campo, a cui si unisce l’intersuola BOOST™ lungo tutta la lunghezza.



La nuovissima scarpa Predator verrà indossata in campo da calciatori del calibro di Paul Pogba, Dele Alli, Ivan Rakitić e Mesut Özil.



