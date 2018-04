Facebook

adidas, la collezione di Pogba adidas Football ha collaborato, ancora una volta, con Paul Pogba per lanciare la seconda stagione della collezione adidas Football x Pogba Capsule Collection. Il range propone lo stile famoso di Pogba, sia su e fuori campo, che usa toni terreni per rappresentare le sue radici africane e l'inclusione di un modello classico del camouflage desertico. La gamma comprende due versioni street, i PP ACE 17+, caratterizzati da una stampa meravigliosa del camouflage del deserto. Entrambe dispongono di tecnologia BOOST per il massimo ritorno dell'energia su qualsiasi superficie. La collezione va ben oltre le sneaker, compresi i capi e gli accessori per un look streetwear completo. I pezzi di standout includono una nuova giacca beige e bomber d'oro, uno zaino elegante e una speciale maglia "Paris", caratterizzata da una stampa desertica con carattere grassetto riflettente sul davanti. La gamma comprende anche altri pezzi come un berretto, pantaloni, pattini e una sfera di firma. Per celebrare il lancio della gamma, adidas Football e Pogba hanno lavorato per un nuovo film che dà un'idea del mondo creativo del centrocampista del Manchester United. Mostra gli ispiri di Pogba su e giù per il campo e lo vede dimostrare la sua creatività come designer, calciatore e ballerino, tutti impostati su un brano contemporaneo "GQOM", prodotto specificamente per questa collezione. >